日本維新の会・藤田文武共同代表は２９日に自身Ｘ（旧ツイッター）を更新。勤務実態のない人物を公設秘書に届け出て秘書の給与をだまし取ったとして、東京地検特捜部から詐欺容疑で家宅捜索を受けた参議院議員を除名処分としたことに言及した。維新はこの日夕方５時３０分、中司宏幹事長が国会内で会見を開き、持ち回りの常任幹事会で石井氏を除名処分にしたと発表した。これに先立ち、中司氏は藤田氏らと都内で石井氏を事情