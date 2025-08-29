2024年度の日本の医療費は、前年度に比べおよそ7000億円増加の48兆円で過去最高となりました。厚生労働省によりますと、2024年度の国民医療費の概算は48兆円で前年度からおよそ7000億円増加して、4年連続で過去最高となりました。国民1人あたりの医療費は、38万8000円で高齢化や医療技術の高度化により、前年度から8000円増加しています。年齢別で見ると、75歳未満は25万4000円、一方、75歳以上では97万4000円となり75歳以上の高齢