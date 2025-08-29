ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２９日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進む１８選手が決まった。篠崎元志（３９＝福岡）は得点率１５位タイで迎えた４日目、２号艇で出走した前半３Ｒでまくり快勝。６号艇の後半９Ｒでは道中戦を制して３着。予選最終日を１、３着とまとめ、７位に浮上し、準優勝戦へ駒を進めた。「レース足がいい。出足寄り。しっかり中堅上位はある」と機の感触も上々。「勝負