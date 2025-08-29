ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２９日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に進出するベスト１８が決まった。永井彪也（３２＝東京）は予選ラストの６Ｒに６号艇で出走。道中３番手争いに加わったが、届かず４着。それでも得点率６・４０、１４位で予選をクリアした。舟足は「中堅よりはありそうな感じ。準優に入っても戦えるかなという感じ」とまずまずの手応え。ＳＧでの予選突破は２