台湾の外交部長がフィリピンを訪問したことについて、中国外務省の報道官はフィリピン側に厳正な申し入れを行い、強く抗議したことを明らかにしました。台湾の中央通信社によりますと、外交関係者の話として、台湾の林佳竜外交部長が28日、経済貿易視察団を率いて、フィリピンを訪問しました。台湾外交部の報道官は、林外交部長が視察団に同行したかについて「コメントしない」と述べたということです。これに対し、中国外務省の報