◆ロッテ１―３ソフトバンク（29日、ＺＯＺＯマリン）ヒヤリとしたのは6回の攻撃中だった。佐藤直樹の二盗成功で2死二塁となった直後。2ボール1ストライクから打って出た牧原大成が、左太ももに自打球を当てた。その瞬間、牧原大は苦悶（くもん）の表情を浮かべながら、ひざまずいた。三塁側ベンチからはトレーナーが即座に駆け寄った。この試合では8号2ランを放っていた近藤健介が4回の守備から途中交代するアクシデントに見