乾燥や荒れ、メイクのりの悪さ…。女性の唇悩みは季節を問わず続きます。そんな悩みに寄り添うリップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、大ヒット中の『ハイドロゲルリップパック』に新作「うるおいバリアタイプ」が仲間入り。美容点滴から着想を得たNMF＊²滴下発想で、乾燥ダメージを夜間に集中ケアし、翌朝はつやめく“とぅるんリップ”に導いてくれる注目アイテムです。 新作「うるおいバリア