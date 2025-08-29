◆ウエスタン・リーグソフトバンク2―3広島＝延長10回タイブレーク（29日、タマスタ筑後）ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が2軍戦で10試合連続安打をマークした。「3番左翼」でフル出場。初回に先発の玉村昇悟のスライダーを捉え、中堅フェンス直撃の二塁打とした。課題とする左投手からの一打を「逆風でセンターフライかと思った。初めての感覚だった」と振り返った。16日のウエスタン・広島戦（由宇）で始まった連