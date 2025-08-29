福岡県警嘉麻署は29日、嘉麻市の一般家庭固定電話に同日午後1時半ごろ、NTTをかたる電子音声で「あなたの固定電話は、本日をもって利用できなくなります。1番を押してください」との内容の不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。