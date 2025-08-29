グラビアアイドルで女優の大原優乃が、夏満載のショットを披露し話題を集めている。大原は２９日に自身のインスタグラムを更新。首から腕が映えるボーダー柄のタンクトップを着こなし、スイカにかぶりつく様子や、アジサイの花の横で笑顔を見せる様子など、夏満載のショットを多数公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。