７月３０日に兵庫県内の病院で腰部の「内視鏡下腰椎横突起形成術」を行った野村大樹内野手（２４）が２９日、４週間のリハビリ期間を終えて３軍戦・明大戦（カーミニーク）で実戦復帰。「順調ですね」と白い歯を見せた。当初は「実戦復帰まで２、３か月を要する見込み」だった野村大。４月上旬に腰のヘルニアの手術を受けたソフトバンク・近藤健介外野手と同じ病院で骨を削る手術を受け、「近藤さんが７週間で（復帰していて）