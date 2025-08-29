乃木坂４６の佐藤璃果が２９日に自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。佐藤はインスタグラムに「まりぃちゃんとお散歩〜‎」 と書き出し、日向坂４６の森本茉莉をメンション。ライトアップされた夜の東京タワーをバックに、チェック柄のワンピース姿でポーズを決めるショットなどを公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。