8月22日放送のライオンズナイターでは、ZOZOマリンスタジアムのロッテ―西武17回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。残り34試合に対する意気込み、連勝に必要なことについて訊いた。 ――今シーズンも残り34試合となりました。西口監督のなかでも「早いな」といった感じですか？西口「そうですね。交流戦が終わってからが特に早く感じますね」