【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は29日、北京で開かれる抗日戦争勝利80年の記念行事で、中国の習近平国家主席の左右にプーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が並ぶ予定だと述べた。タス通信が報じた。