自民党の小林鷹之・元経済安全保障相と石原伸晃・元幹事長が２９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、総裁選前倒しの是非などについて議論した。小林氏は、参院選で大敗した石破首相（党総裁）は自ら退陣すべきだと改めて主張。その上で、「仮にけじめをつけられないのであれば、（総裁選前倒しを求める書面に）署名する」と明言した。「（首相が）しかるべき判断をすることをまだ期待している」とも語った。石原氏は