＊ミシガン大消費者信頼感指数（8月・速報値）23:00 結果58.2 予想58.6前回58.6 ・1年先のインフレ期待 結果4.8% 予想4.9%前回4.9% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.5% 予想3.9%前回3.9% 速報時点で7月の4.5％から4.9%まで上昇した1年先インフレ期待は確報値で4.8%とやや鈍化。 同じく速報時に7月の3.4％から3.9%に上昇した5－10年先インフレ期待は3.5%へ鈍化した。