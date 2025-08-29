ミシガン大学消費者信頼感指数のインフレ期待鈍化がドル売りへ＝NY為替 23時のミシガン大学消費者信頼感指数8月確報値は全体の数字が速報値から下方修正されたことに加え、1年先インフレ期待、5－10年先インフレ期待が速報から鈍化。1年先インフレ期待に関しては速報から上方修正の可能性も意識されていたこともあって、発表後はドル売りとなり、ドル円は一時147円00銭前後を付けた。 USDJPY 147.07