解任報道が注目されるクックFRB理事、オフィス及び機器へのアクセスを維持と報じられる 住宅ローンの不正申請への疑義からトランプ大統領が解任を指示したクックFRB理事、不正申請なのかどうかがまだ確定しておらず、解任の権利はないとして、理事自体は辞任を否定。米メディア大手CNBCは、クック理事が依然としたオフィスと機器へのアクセスできる状況を維持していると報じた。