ドル円147円割れ、ミシガンセンチメントでのインフレ期待後退を受けて＝NY為替 ドル円は一時147円割れ、ミシガン大学消費者信頼感指数での1年先インフレ期待と5－10年先インフレ期待の下方修正がドル売りにつながっており、ユーロドルが1.1680台を付けるなど、ドルは全面安。 USDJPY147.01EURUSD1.1678