ポンドドル安値から反発＝NY為替 今日は朝からやや上値が重く、ロンドン午前に対ユーロでのポンド売りが出た後、ロンドン午後のドル高傾向もあって、ポンド売りが優勢となっていた。米ミシガン大学消費者信頼感でのインフレ期待鈍化を受けたドル売りにポンドドルも反発。1.3446の安値から1.3480前後まで戻している。ポンド円はドル高一服と言う流れでドル円が下げている分、戻りが鈍い。 GBPUSD1.3479GBPJPY19