IIJが1枚のSIMで日本国内の2キャリアに接続可能な「マルチプロファイルSIM2.0」を開発！インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は28日、1枚のSIMカードでNTTドコモおよびKDDIの日本国内の移動体通信事業者（MNO）に接続可能な「マルチプロファイルSIM2.0」を開発したと発表しています。すでにPoC（概念実証）を通じてモバイル回線冗長の動作確認を完了しており、2025年度中に商用サービスとしてソリューションを提供開始を予定