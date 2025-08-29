9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が29日、那覇市内で社会人の沖縄電力との練習試合を大会と同じ7イニング制で行い、1―5で敗れた。健大高崎の最速145キロ左腕・下重賢慎投手（3年）は2回から救援し、1回を1安打無失点。130キロ台後半の直球、中指と薬指で挟んで投げる「バルカンチェンジ」を軸にバットの芯を外した。「自分の持ち味の変化球、ピンチでの粘りという部分を出