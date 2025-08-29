左から：東芝ライフスタイル Tokyo Design Center ディレクターの宮澤卓行氏、プロダクトデザイナーの鈴木元氏、東芝ライフスタイル 代表取締役 社長執行役員の白戸健嗣氏東芝ライフスタイルは、TOSHIBAブランドの生活家電におけるプロダクトデザインの創出と情報発信のための共創拠点「Tokyo Design Center」を、東京・渋谷のShibuya Sakura Stageに開所した。8月28日に行われたオープニングセレモニーでは、「Tokyo Design Cente