【東芝―ＪＲ東日本】サヨナラ負けにぼうぜんとする東芝・中村（中央下）＝東京ドーム◆東芝８−９ＪＲ東日本第９６回都市対抗野球大会第２日は２９日、東京ドームで１回戦３試合が行われ、２年ぶり４５度目の出場の東芝（川崎市）はＪＲ東日本（東京都）に激闘の末、８−９でサヨナラ負けを喫した。東芝は初回に下山、光本の適時打などで３点を先制する。四回に一挙５点を奪われるも六回に大庭の走者一掃の適時三塁打で逆転。