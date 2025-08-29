新米の収穫にむけて稲の生育は「おおむね順調に推移」しているとの見通しです。農林水産省は今月15日までの気象データなどをもとに単位面積当たりのコメの収穫量の見込みを示しました。都道府県別では、去年と比べて▼静岡が「上回る」、▼山形など12府県で「やや上回る」と見込みました。一方、▼宮城や秋田など4県は「やや下回る」、▼新潟や北海道などは「前年並み」と見込んでいます。猛暑や水不足の影響は、いまのところ限定