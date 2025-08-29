【バンコク＝井戸田崇志】インド政府が２９日発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、物価影響の変動を除いた実質で前年同期比７・８％増だった。伸び率は２四半期連続で７％台と高水準を維持し、前期の１〜３月期（７・４％増）から拡大した。ＧＤＰの約６割を占める個人消費は前年同期比７％増と伸び、内需が好調だった。企業の設備投資が加速していることを背景に、官民の投資を示す「総固定資本形