「日本ハム５−０楽天」（２９日、エスコンフィールド）元卓球日本代表の石川佳純さんが始球式に登場。胸に「Ｗａｇｙｕ」のマーク、背番号０９の入ったユニホームでマウンドへ上がると、サウスポーからワンバウンド投球。大きな拍手を浴びた。投球後、インスタグラムを更新。「和牛ナイターにて」と感謝を伝えた上で、ユニホーム姿で和牛を食べている様子の写真を投稿した。とろけそうな表情を浮かべており、フォロワーから