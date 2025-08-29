ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２９日、予選最終日となる４日目が行われた。大峯豊（４１＝山口）は予選ラストとなる４Ｒのイン戦、大敗が許されない状況でスリット先行を許す厳しい隊形になったが、インから伸び返して先マイ。一気に押し切った。「ペラを少しずつやって日に日に上向いている。エンジンがいいんでしょう。気になる部分がなくて、出足も伸びも水準以上。４日目もやられることはな