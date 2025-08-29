ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。３日目終了時点で得点率トップに立った瓜生正義（４９＝福岡）は、予選最終日となる４日目６Ｒ、３号艇で２着を確保。１勝ながら６戦オール３連対キープで首位の座を堅守した。舟足も「少しズレているが、スリットの足が良くて追いつく感じがある。伸び以外は水準くらい」とまずまずの仕上がりだ。地元