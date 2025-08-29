トヨタグループは8月28日、東京・お台場の大型複合アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）」を報道関係者に公開した。10月3日に開業する。2021年に閉館したトヨタグループのショールーム「MEGA WEB（メガウェブ）」の跡地を活用した新施設で、トヨタ自動車が土地、トヨタ不動産が建物を所有し、トヨタアルバルク東京が施設運営を担う。男子プロバスケットボールリーグ（Bリーグ）の「アルバルク東京」がホームアリー