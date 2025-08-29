パ首位のソフトバンクは２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―１で競り勝った。先発した上沢直之投手（３１）が６回４安打１失点の力投で、４年ぶりの２ケタ勝利となる１０勝目。有原、モイネロ、大関とともに「１０勝カルテット」が誕生した。打線はこの日一軍復帰した栗原陵矢内野手（２９）が２回に先制の決勝打。３回には近藤健介外野手（３２）が８号２ランを放ち、試合の主導権を握った。４回に上沢が無死満塁のピン