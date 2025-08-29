巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は２９日、この日登録抹消された田中将大投手（３６）を二軍戦に登板させると明言した。田中将は前日２８日の広島戦（マツダ）に日米通算２００勝達成をかけて先発したものの、初回に先制点を献上。さらには１点リードで迎えた２回には遊撃・泉口のファンブルや自らの暴投などが絡み、一挙４点を失った。２回５失点（自責４）で無念の降板。今季２敗目を喫し、試合後には「本当に悔しい