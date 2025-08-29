◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から復帰後初の猛打賞をマークした。まずは４回１死一塁で大竹のツーシームを捉えて左前安打。岸田の先制適時打につなげた。さらに６回１死一塁では左前安打。キャベッジの走者一掃の適時二塁打で生還し、再び得点に絡んだ。８回先頭ではネルソンから左中間を破る二塁打を放ち、１６日に１軍復帰してから初の３安打。得点に絡む