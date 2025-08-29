昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（２８）が、プライベートショットを披露した。２９日に自身のインスタグラムを更新した渡邊さん。「仕事の合間に、この夏初めてのかき氷。」と書き出し、黒いシースルーブラウス姿でオレンジ色のかき氷を手に、クシャっと両目を閉じる様子を披露し、「暑すぎ眩しすぎ」とつづった。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。渡邊さんは２０２０年、フ