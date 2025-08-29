【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比111.62ドル安の4万5525.28ドルを付けた。朝方発表された7月の米個人消費支出（PCE）物価指数は、変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数が3カ月連続で伸び率を拡大した。結果を受け米関税政策が物価を押し上げるとの懸念から売り注文が先行した。