◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人のライデル・マルティネス投手が２週間ぶりにマウンドへ上がり、１点差の９回を１０球で完璧に締めた。リーグ２位の３５セーブとし「長く間隔があいていた。最初のアウトを取るために、球速は気にせずとにかくボールを低く集めるという思いで投げていました」と涼しげに汗をぬぐった。ＮＰＢ史上最速で通算２００セーブを達成した１５日の阪神戦（東京Ｄ）以来、