◆バレーボール世界選手権第８日（２９日、タイ・バンコクほか）１６チームで争う決勝トーナメント１回戦が行われ、１次リーグＨ組で首位通過した世界ランク５位の日本は、同１８位で開催国のタイと対戦。第１セットは石川真佑主将、佐藤淑乃、和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨が先発した。地元・タイの大歓声の中、序盤は相手にリードを許したが、島村のサービスエースなどで追いつくと、