◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園球場）巨人の二塁・吉川尚輝内野手と遊撃・泉口友汰内野手が要所でファインプレーを連発。阿部監督は「もちろんね、それもあっての勝ちがついたと思います」と二遊間コンビを称賛した。吉川のスーパープレーが飛び出したのは、１―１の５回１死満塁だった。阪神・近本の中前へ抜けそうなライナーを、前進守備から反応してジャンピングキャッチ。飛び出した二塁走者を封