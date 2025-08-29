巨人の阿部慎之助監督が２９日、右膝痛で離脱しているフォスター・グリフィン投手の１軍復帰時期について言及した。阪神戦（甲子園）への移動時に広島駅で取材に応じ、「早くても９月の２週目以降じゃないかな。下（２軍）でちゃんと投げさせてから」と説明した。助っ人左腕は７月１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で膝の違和感を覚え、今月２日の同戦（東京ドーム）は４回４失点で降板。翌３日に出場選手登録を抹消となった。１９日