◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９中日（２９日・横浜スタジアム）中日は、今季最多の１６安打９得点と打線が爆発。３連勝で３位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差に迫った。２点リードの８回に、４番手・梅野が、オースティンに２戦連発となる７号２ランを被弾。同点を許したが、その直後の９回だった。先頭の細川が右前打で出塁。続くボスラーが、伊勢が投じた１３１キロのフォークを完璧に捉えた。打球は右中間席に飛び込む