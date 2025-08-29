◆パ・リーグ西武１―８オリックス（２９日・ベルーナドーム）オリックスは投打がかみ合い、ビジター３連勝を飾った。敵地での西武戦は４連勝とし、５連勝した２３年以来の記録。岸田監督は「体力はありますから。（開幕から）投げ続けているので、さすがにしんどいと思うけど、頑張ってくれていますね」と、先発・九里をたたえた。９月１日の３４歳の誕生日を迎えるタフネス右腕は、７回１失点でチームトップの９勝目。最多