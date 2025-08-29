元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが、２９日に自身のＳＮＳを更新。水着ショットを披露した。インスタグラムに「今年最後の海かな？」とつづった希空さんは、夕焼けの空の下、しなやかなボディラインの映えるビキニ姿で海の中に立ってポーズを決める様子を披露した。この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄せられている。