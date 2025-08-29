29日午後10時57分、青森県津軽に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。青森県津軽では「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。青森県津軽で「線状降水帯」による非常に激しい雨29日午後10時57分、青森県津軽に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。前線や低気圧の影響で、青森県では局地的に雨雲が発達し、「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命