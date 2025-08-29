COHINA（コヒナ）が身長150cm前後の小柄女性向けに贈る2025 Autumn Collection「Quiet Vintage」を発表♡スモーキーなブラウンやモーヴを基調に、ボヘミアンの甘さをひとさじ加えたタイムレスなスタイルが揃います。矢吹奈子さんがモデルを務め、華やかなレースブラウスやスウェードシャツ、アルパカニットなど、小柄でも美しく着こなせるアイテムが多数登場♪ 小柄女性に寄り添うデザイン