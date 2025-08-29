福岡警小郡署は29日、小郡市の個人宅固定電話に28日午後9時ごろ、息子をかたる男から「○○高校の同窓会の案内が届いていない？」「届くと思うので、また電話する」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。