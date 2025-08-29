お笑いコンビ「千鳥」（大悟、ノブ）が２９日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演。次に「紅白歌合戦」の司会をやりそうな芸人をズバリ予想した。この日は過去の未公開トーク特集。村上信五が「紅白の司会をやりたいと言い続けていた」と語ったＶＴＲを見て、大悟は「バチバチきてたんちゃうの？紅白の司会の（話題の）ときとか。『いや村上じゃなくて』とか」とノブをけしかけた。するとノブは「いやいや全然