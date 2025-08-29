巨人４−３阪神（セ・リーグ＝２９日）――巨人が連敗を４で止めた。六回にキャベッジの適時二塁打で３点を勝ち越し、逃げ切った。阪神は八回に森下、佐藤輝の連続ソロで追い上げたが及ばなかった。◇中日９−８ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２９日）――中日が打撃戦を制し、３連勝。九回、ボスラーの２ランと加藤匠のソロで勝ち越した。ＤｅＮＡはその裏に石上が２ランを放つなど粘ったが、及ばなかった。◇広島４−２ヤクルト（