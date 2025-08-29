巨人の山崎伊織投手（２６）が２９日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回５安打１失点と好投。今季１０勝目（３敗）を挙げ、３年連続となる２桁勝利を達成した。４回４失点で降板した１５日の阪神戦（東京ドーム）以来１４日ぶりに先発マウンドに立った山崎。１点リードで迎えた５回に一死満塁から、相手先発・大竹の中前適時打で同点に追いつかれたが、なおも一死満塁から近本が二直に倒れると、二走・高寺は塁を飛び出しており