Image: Amazon これだからセール潜りはやめられないね！最近のiPhone用モバイルバッテリーのトレンドは、背面にくっつくワイヤレス充電型。ケーブル要らずでiPhoneを使いながら充電できる、ってのがやっぱ便利なんですよねー。ただ、一般的なモバイルバッテリーと比べると、ワイヤレス充電機能の分ちょい高めなのがネックだよなぁ…。なんて思ってたら、コスパいいやつ見つけちゃった！