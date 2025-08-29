オンラインで記者会見するラグビー女子日本代表の長田（右）とマッケンジーHC＝29日【ロンドン共同】ラグビー女子のワールドカップ（W杯）イングランド大会の日本代表は29日、1次リーグC組第2戦のニュージーランド代表戦（31日・エクセター）の登録メンバーを発表し、主将のフランカー長田（アルカス熊谷）、CTB弘津（ナナイロプリズム福岡）らが先発に入った。敗れたアイルランドとの初戦から先発で1人を変更。オンラインで記